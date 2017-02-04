Bayburt'a değer katmaya devam edeceğiz

Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, 3 Şubat Cuma günü Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Rektörlük binasındaki senato odasında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk,Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı (Adalet MYO V.) Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Bayburt Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ceylan, Fen Bilimleri Enstitü Müdür V. Doç. Dr. Metin Uçurum, Aydıntepe MYO Müdür V. Yrd. Doç. Dr. İlker Tekin, Demirözü MYO Müdür V. Yrd. Doç Dr. Yaşar Erdoğan, il Milli Eğitim Müdür Vekili Kemalettin Karabulut, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sebahattin Canmemiş Danışma Kurulu üyeleri olarak katıldılar.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, üniversitelerin bulundukları şehirler başta olmak üzere ülkelerin gelişiminde önemli rol üstlendiklerini belirterek, "Bu kapsamda Bayburt Üniversitesi kurulduğu günden başlayarak özellikle son yıllardaki çalışmalarla Bayburt'a çeşitli alanlarda değer katmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Toplantıda, üniversite sanayi iş birlikteliğinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda Bayburt'un geleceğine yönelik çeşitli çalışmaların değerlendirileceğini ifade eden Coşkun, "Üniversitemiz tüm imkanları ile Bayburt başta olmak üzere bölge ve ülkeye çeşitli alanlarda katkı sağlayacak birçok alandaki çalışmalara destek olmaktadır. Ayrıca biz de bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının amacı Üniversite ile bayburtta bulunan kamu kurumları ve STK üyeleri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulunun oluşturulduğu belirtildi.

Bir sonraki toplantının tarihinin ve gündeminin belirlenmesinden sonra toplantı sona erdi.