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ANKOS 2015 Bölge Toplantısı Bayburt Üniversitesinde Yapıldı

Bayburt Üniversitesi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneğinin (ANKOS) 2015 Yılı Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

ANKOS 2015 Bölge Toplantısı Bayburt Üniversitesinde Yapıldı
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 Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Konferans Salonunda yapılan toplantıya, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın, ANKOS Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sami Çukadar, ANKOS Yönetim Kurulu üyeleri ile üye üniversitelerin kütüphane dokümantasyon daire başkanları katıldı.

Bayburt Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Hayrettin Dilek, açılış konuşması yaptı. Daha sonra ANKOS Başkanı Sami Çukadar, ANKOS'un yapısı, işleyişi, etkinlikleri ve konsorsiyum dünyası hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  Daha iyi hizmet vermek için bölge toplantılarında ortak akılla hareket ettiklerini belirten Çukadar, Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde bu yılki toplantıyı gerçekleştirmiş olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın, hayatına etki eden kütüphaneler hakkında bilgiler aktararak, “Biz, kitapla yaşayan insanlarız. ANKOS daha çok yeni nesil kütüphanecilikle uğraşıyor, biz klasik kütüphaneleri seviyor olsak da elektronik ortamda yaygınlaşan kitapların genç nesle ulaşmasındaki kolaylıkların önemine inanmaktayız. Yeni nesil için yeni kütüphanecilik anlayışı ve hizmetlerinin arttırılması önem arz etmektedir." dedi.

Yalçın, daha sonra ANKOS Başkanı Sami Çukadar’a Bayburt Üniversitesi logolu çini tabak hediye etti.

Toplantı, sunumların, genel değerlendirme, görüş ve önerilerin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 


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