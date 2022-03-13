YÖKAK Kalite Elçileri Eğitimine Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Damga Vurdu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından her yıl düzenlenen “Kalite Elçisi Eğitim Programı” kapsamında 2022 yılı için farklı yükseköğretim kurumlarından binlerce başvuru içerisinden 200 öğrenci başvurusu kabul edilmiş ve 50 öğrenci başarılı olarak YÖKAK Öğrenci Kalite Elçisi olmaya hak kazanmıştır.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi de kalite yolculuğu sürecinde faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Bu süreç neticesinde rekor bir başvuru sonucunda eğitime kabul edilen Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören 12 öğrencinin tamamı yüksek bir dereceyle başarılı olarak Bayburt Üniversitesi ilk “YÖKAK Öğrenci Kalite Elçisi” unvanına sahip olmuştur. Bayburt Üniversitesi ilk resmi YÖKAK öğrenci kalite elçileri olmaya hak kazanan isimleri; Eren DURAK, Fatma Meltem KÖRDEVE, Nilay YILDIRIM, Nisa Berfin BAYAZIT, Beyza Nur AKÇİÇEK, Hüseyin ACAR, Can DİNCER, Esma Nur YÜCE, Kübra Nur YILDIZ, Büşra KARADAĞ, Elif TORAMAN ve Sümeyye ABDULLAH olmuştur.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkmen, Bayburt Üniversitesinin İlk Yökak Öğrenci Kalite Elçilerini Rektörlük makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Üniversitemizin İlk YÖKAK Öğrenci Kalite Elçilerini başarılarından dolayı tebrik ederek kalite süreçlerinde gerçekleştirecekleri çalışmalardan ötürü başarı temennilerinde bulundu.

Yükselen dünyanın gelişen değerlerine ayak uydurarak, gerekli yenilikleri yapabilmenin stratejik anahtarının Yüksek Öğretim Kurumlarında akreditasyon ve kalite yönetim sisteminin benimsenmesinden geçtiğini, bunun önemini ve gerekliliğini vurguladı. Aynı zamanda “Bayburt Üniversitesi olarak hedefimiz; akredite ve kalite yönetim sistemini benimseyen, ulusal /uluslarası eğitim alanında rekabet edebilen, tercih edilen ve uluslararası etkileşim yapan üniversiteler içerisindeki sıramızın en üst seviyelere çıkartılmasıdır.” dedi. Bu süreçlerde Kalite Öğrenci Elçilerinin, öğrencilerin kalite kültürünü benimsemesi, bunu yaygınlaştırması ve bu alanda yetkinlik kazanmasında kilit bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan görüşmede Kalite Elçileri ve Kalite Yönetim Süreçlerinde önemli bir misyon üstlenen Kalite Topluluğu adına başkanlık görevini yürüten Eren DURAK, Bayburt Üniversitesinin kalite süreçlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda, Nisa Berfin BAYAZIT ve Fatma Meltem KÖRDEVE, Kübra Nur YILDIZ ve Büşra KARADAĞ adlı Bayburt Üniversitesi kalite elçilerinin 14.03.2022 tarihinde yapılacak YÖKAK Kalite Elçisi Çalıştayına davet edildiğinin de bilgisini verdi.

Ziyarete; Kalite Koordinatörlüğünden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Ümmügülsüm ERDOĞAN, Kalite Koordinatörü Doçent Dr. Bülent BAYRAKTAR da eşlik etti.