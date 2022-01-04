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VALİ CÜNEYT EPCİM REKABET KURUMU KIZ ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Cüneyt Epcim, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nde öğrencilere kitap dağıttı.

VALİ CÜNEYT EPCİM REKABET KURUMU KIZ ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
04 Ocak 2022 Salı 13:02

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt’ta, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle temin edilen kitapların dağıtımına başlandı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda Vali Epcim, temin edilen kitapların dağıtımını gerçekleştirdi.

Vali Epcim, etkinlikte öğrencilere eğitim öğretim hayatlarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada dağıtılacak kitapların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade eden Vali Epcim, “İlgi ve destekleri için öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine canı gönülden başarılar diliyoruz.” diye konuştu.

Kitap dağıtımı sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Epcim, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra okulun dil sınıfında derse katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammet Murat Buğan, Okul Müdürü Hayri Kocabey ile diğer ilgililer eşlik etti.

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