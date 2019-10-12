Bayburt Vakfı Burs Hazırlıkları için İstanbul Anadolu Yakasındaki Bayburt Dernek Başkanlarıyla İstişare toplantısı yaptı.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman , Marmara bölgesi Bayburt Derneğinde, Anadolu yakası Bayburt dernekleriyle istişare toplantısı yaptı.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman Derneklerimizle yaptığı istişarede,Bayburt Dernekler ininde vakfın burs çalışmalarına destek olmalarını istedi.Vakıf Başkanı Bayburt Vakfının yıllardır öğrencilere burs sağladığını ,Dernek başkanlarınında etraflarında bulunan burs verebilecek işadamlarından burs vermelerini teşvik etmelerini istedi.

Kısa bir zaman sonra öğrencilere burs sağlamak için biletli bir yemek tertip edeceklerini,bu yemeğe katılım sağlanması için,Derneklerimiz aracılığı ile bilet alacak hemşerilerimize ulaşılmasını bekliyoruz dedi.

Marmara bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ve Dernek Başkanları da Vakıftan kendi dernekleri için kontenjan ayrılması talebinde bulundular.

Haber: Bayburtgündem Anadolu yakası Temsilcisi: Sinan Purut