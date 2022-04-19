Üniversitenin Projesine TÜSEB Desteği

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı/TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli’nin yürütücüsü olduğu “Özel Tıbbi Amaçlı Probiyotik Beslenme Ürünlerinde Kullanım Potansiyeli Bulunan Yeni Nesil Probiyotik Adayı Akkermansia muciniphilanın İzolasyonu ve Probiyotik Niteliklerinin Belirlenmesi” adlı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylandı.

BAYBURTGÜNDEM- Proje ile son dönemlerde terapötik ve probiyotik potansiyeli nedeni ile büyük öneme sahip olan A. muciniphilanın insan kökenli kaynaklardan izole edilip tanımlanması ve genotipik çeşitliliğinin belirlenerek önemli probiyotik niteliklerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Projenin yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli, Değerli desteklerinden dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül’e, tüm akademik ve idari paydaşlarımıza teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesi adına bu tür çalışmaları daha da artıracağını dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, böyle önemli bir proje ile Üniversitemize ve bilime katkı sağlayan Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli’ye başarılarının devamını diledi.