Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak
Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.
0
Probiyotik Niteliklerinin Belirlenmesi” adlı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylandı.
Probiyotik Niteliklerinin Belirlenmesi” adlı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylandı.
0
Bayburtta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
Bayburtta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
0
Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Düzenlenen Kurslar Tamamlandı
Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Düzenlenen Kurslar Tamamlandı
0
banner520

Üniversitenin Projesine TÜSEB Desteği

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı/TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli’nin yürütücüsü olduğu “Özel Tıbbi Amaçlı Probiyotik Beslenme Ürünlerinde Kullanım Potansiyeli Bulunan Yeni Nesil Probiyotik Adayı Akkermansia muciniphilanın İzolasyonu ve Probiyotik Niteliklerinin Belirlenmesi” adlı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylandı.

Üniversitenin Projesine TÜSEB Desteği
19 Nisan 2022 Salı 16:21

BAYBURTGÜNDEM-  Proje ile son dönemlerde terapötik ve probiyotik potansiyeli nedeni ile büyük öneme sahip olan A. muciniphilanın insan kökenli kaynaklardan izole edilip tanımlanması ve genotipik çeşitliliğinin belirlenerek önemli probiyotik niteliklerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Projenin yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli, Değerli desteklerinden dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül’e, tüm akademik ve idari paydaşlarımıza teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesi adına bu tür çalışmaları daha da artıracağını dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, böyle önemli bir proje ile Üniversitemize ve bilime katkı sağlayan Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli’ye başarılarının devamını diledi.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesinde, Öğretim YöntemTeknikleri” kursları tamamlandı.
Bayburt Üniversitesinde, Öğretim YöntemTeknikleri” kursları tamamlandı.
0
Bayburt Maden Ortaokulu Futsal takımı,Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı
Bayburt Maden Ortaokulu Futsal takımı,Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı
0
ORMAN HAFTASINDA,YARIŞMALAR DÜZENLENDİ,ÖDÜLLER VERİLDİ
ORMAN HAFTASINDA,YARIŞMALAR DÜZENLENDİ,ÖDÜLLER VERİLDİ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.