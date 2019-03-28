Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Bayburt Üniversitesi Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte, kitap bağışı protokolü imzalanırken, başarılı öğrenciler kitapla ödüllendirildi.

Bayburt Üniversitesi’nin Garnizon Komutanlığı Kütüphanesine 225 kitap hediye etmesine istinaden düzenlenen protokol, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa ile Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun arasında imzalandı. Balibaşa, Bayburt’ta vatani görevlerini yapan Mehmetçiğe katkılarından dolayı Üniversiteye ve Coşkun’a teşekkür etti. Coşkun ise, Üniversitenin sosyal sorumluluk bilinci gereği desteğe her zaman hazır olduklarını ve Mehmetçiklere fayda sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İmza töreninin ardından, Kütüphanede kısmi zamanlı çalışan öğrencilere ödülleri verildi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi ve Demirözü Mustafa Köseoğlu Lisesi öğrencileri Kütüphaneyi gezerek dijital hizmetleri yakından tanıdı.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Daire Başkanları, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.