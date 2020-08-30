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Üniversitede Önlisans Bölümleri %93 Doluluk Oranına Ulaştı

2020 YKS Tercihlerinde Bayburt Üniversitesi Lisans Bölümleri yaklaşık %100, Önlisans Bölümleri %93 Doluluk Oranına Ulaştı

Üniversitede Önlisans Bölümleri %93 Doluluk Oranına Ulaştı
30 Ağustos 2020 Pazar 11:59

              2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına ve belirlenen kontenjanlara göre Bayburt Üniversitesinin lisans düzeyinde eğitim veren birimlerinin tercih edilme oranı yaklaşık olarak %100 , ön lisans düzeyinde tercih edilme oranı ise %93 olarak gerçekleşti.

              2020 YKS tercih sonuçlarına göre, Bayburt Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yüzde yüzlük tercih oranına ulaşan Bayburt Üniversitesi, lisans düzeyindeki birimlerinin tamamında %99.65 tercih oranı ile önemli bir başarı elde etti. 45 programla eğitim hizmetlerine devam edilen Meslek Yüksekokulları genelinde ise yüzde 93’lük yerleşme oranına ulaşıldı.

               Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarını değerlendiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesinde lisans ve ön lisans düzeyindeki kontenjanlarda yüzde yüze yakın doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Bayburt Üniversitesinin, ÖSYM tarafından verilen kontenjanlarda gurur verici doluluk oranına ulaşmasının Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine duyulan güvenin bir sonucu olduğunu vurgulayan Rektör Coşkun; “Bayburt Üniversitesini tercih ederek eğitim ailemize katılan öğrencilerimize yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyor, öncelikle üniversiteli olma heyecanını yaşayan, Bayburt Üniversitesi ailesini tercih eden tüm öğrencilerimizi yaptıkları bu doğru seçimlerinden dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

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