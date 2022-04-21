ÜNİVERSİTEDE BEYAZ ÖNLÜK GİYME HEYECANI

Bayburt Üniversitesinde Beyaz Önlük Giyme Töreni ve Diyetisyenler ile Söyleşi Programı Gerçekleştirildi

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü beyaz önlük giyme töreni ve diyetisyenler ile söyleşi programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Şahin’in açılış konuşması ile devam etti. Konuşmasında Beslenme ve Diyetetik bölümünün uluslararası meslek sınıfında yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Engin Şahin, öğrencilere etik değerlere ve insani değerlere sahip çıkılması önerilerinde bulundu. Mezun olacak öğrencileri tebrik edip meslek hayatlarında başarılar diledi.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, öğrencilere meslek hayatlarında çok kritik bir görev düştüğünü, değerli mesleklerinin insan hayatı ile doğrudan ilişkili olduğunu ve mesleğin her durumda kişisel çıkarların üzerinde tutulması gerektiğini aktardı. “Çok kıymetli öğrencilerimiz mesleğinizi en iyi şekilde yapabilmek için tüm gücünüzle çalışacağınıza ve meslek etiği ilkelerine bağlı kalacağınıza inanıyor bundan sonraki meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise Sağlık Bilimleri Fakültesinin genç ve dinamik bir fakülte olduğunu, Beslenme ve Diyetetik bölümünün fakültenin taşıyıcı gücü olduğunu ifade etti. Yeni alanları da Fakülteye kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Mezun olacak öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum. Mesleki hayatlarında arzu ettiklerini bulmalarını ve Bayburt Üniversitesini başarılı bir şekilde temsil etmelerini temenni ediyorum. Törende önlük giyme hakkı elde eden öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından önlük giyme törenine geçilen programda, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, Bayburt Devlet Hastanesi Baş Hekimi Op. Dr. Turhan Şener, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Başkanı Uzm Dr. Sebahattin Canmemiş, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Emre Turan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Şahin, Doç. Dr. Bülent Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Tayyibe Erten, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aygün Ertürk, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cebeci ve Öğr. Gör. Seda Çelik tarafından öğrencilere önlükleri giydirildi.

Törenin ardından, Özz Diyet Kurucu Diyetisyeni Zeynep Özünal ve Bayburt Devlet Hastanesi Diyetisyeni Alperen Tanrıverdi ile söyleşi gerçekleştirildi. Özel sektör ve Devlet kurumlarındaki iş imkânlarından bahseden konuşmacılar öğrencilerin yönelttikleri sorular doğrultusunda Beslenme ve Diyetetik alanındaki deneyimlerini paylaştılar.

Beyaz Önlük Giyme Töreni ve Diyetisyenler ile Söyleşi Programı protokol ile öğrencilerin fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.