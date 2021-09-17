Üniversitede Akademik Kurul Toplantıları Tamamlandı

Bayburt Üniversitesinde, 2021-2022 akademik yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen Akademik Kurul toplantıları Rektör Türkmen başkanlığında yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Dede Korkut, Bâbertî, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerinde gerçekleştirilen toplantılara Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra, üniversite üst yönetimi ve akademik birimlerin yöneticileri ile öğretim üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarda, birim yöneticileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Geride kalan dönemin Bayburt Üniversitesi ve akademik birimler açısından genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve önümüzdeki döneme yönelik birçok proje fikrinin de değerlendirildiği toplantıda, akademik birimlerin gösterdiği gelişim ve 2021-2022 akademik yılında uygulanacak stratejiler ele alındı.

Rektör Türkmen, gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarının Bayburt Üniversitesi ve akademik birimler açısından hayırlı olmasını temenni ederek, toplantıya katılan idareci ve öğretim üyelerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.