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Üniversite ve Müftülük işbirliğinde,Kreşte Çocuklara Kur’an okuma etkinliği

Bayburt Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız gibi Parlıyorum.” etkinliği Bâbertî Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversite ve Müftülük işbirliğinde,Kreşte Çocuklara Kur’an okuma etkinliği
19 Ocak 2022 Çarşamba 11:11

BAYBURTGÜNDEM-  İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilavetinin yapılması ile başlayan etkinlikte 4-6 yaş arası kreş öğrencilerine Kur’an okumaya geçtikleri için kreş eğitmenleri tarafından taç giydirildi. 

Etkinlik çocukların her birinin Hadis-İ Şerif, sure ve dua okumaları ile devam etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in eşi hanımefendi Büşra Türkmen ve Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun eşi hanımefendi Zehra Başoğlu tarafından belge ve hediye takdimi yapılması vesilesiyle kreş eğitmenleri mutlu ve gururlu olduklarını ilettiler.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, eğitim süreci ve bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan Bayburt İl Müftülüğüne, emeği geçen tüm eğitmenlere ve personele teşekkür ve iyi dileklerini iletti.

İlk defa gerçekleştirilen etkinlik pasta kesme merasimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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