Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün "İstiklâl Marşının Kabulü'nün 100. Yıl Dönümü ve Mehmet Âkif ERSOY'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında 21.12.2020-08.03.2021 tarihleri arasında Türkiye geneli resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlediği "Yılın Cümlesi" yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Büyük dava ve fikir adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair kişiliği, birleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etmesi ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılında, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Milli Şairimizi daha iyi tanımak ve anlamak, “Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmesi” amacına katkı sağlamak, tarih bilincini güçlendirmek, milletimizin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlık destanlarını öğrencilerimize kavratmak ve fark edilmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen yarışmaya Türkiye geneli resmi/özel ortaöğretim kurumların da öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri ile 18 yaşını tamamlamamış açık öğretim lisesi öğrencilerinin de katılabildiği yarışma başarı ile tamamlanmıştır.

Okul web sayfasından onlin başvuru yapılabilen ve 8 Mart 2021 tarihin de sona eren yarışma sonuçlarına göre:

1.Barbaros Efe KOBAL (Fatsa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Ordu)

(2000 TL)

2.Esma KÖKSAL (Aybastı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Ordu)

(1000 TL)

3.Volkan ŞAHİN (Göl Anadolu Lisesi/Kastamonu)

(500 TL )

Mansiyon Ödülü: Esra KÖKSAL (Aybastı Fen Lisesi/Ordu)

(250 TL)

Jüri Özel Ödülü: Huri EMİK (Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi/Aydın)

(KİTAP SETİ)

Ödül almaya hak kazanmışlardır.

YILIN CÜMLESİ: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergahı'nda kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100.Yıl dönümü kutlu Olsun

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