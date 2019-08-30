Bayburt Üniversitesi öğrencileri KPSS ön lisanstan sonra lisans düzeyinde de farkını ortaya koydu. Bayburt Üniversitesi’ni üçüncülükle, Eğitim Fakültesi’ni birincilikle bitiren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü 2018-2019 dönemi mezunu Cennet Toz KPSS sınavında PDR alanı Türkiye birincisi, Zeynep Gizem Birinci ise Türkiye altıncısı oldu.

Başarılarıyla Bayburt Üniversitesi ve şehrin gururu olan çiçeği burnunda mezun öğrenciler, Bayburt’a bu alandaki ilk derecelerini getirdi. PDR alanında 16766 aday arasında birincilik elde eden Toz, başarısına katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem’e, tüm akademisyenlere ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti. Sonuçlara ilişkin bir açıklama yapan Rektör Coşkun ise, derece alan Bayburt Üniversitesi öğrencileri nezdinde sonuçların KPSS sınavına giren tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, Toz ve Birinci’yi kutladı. Bayburt Üniversitesi’nin KPSS sınavında başarıyı gelenek haline getirmesinin tesadüf olmadığını belirterek, akademik programların ve eğitim süreçlerinin net hedeflere yönelik tasarlandığını söyledi.

Başarıda emeği geçen tüm akademisyenleri tebrik eden Coşkun, KPSS alan sınavında başarıyı yakalayan bir metodu sürece yaydıklarını kaydetti. Coşkun, dereceye giren öğrenci oranlarını arttırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Rektör Coşkun tarafından Dede Korkut Bilim, Kültür, Edebiyat ve Sanat Haftası ödül töreninde başarısı dolayısıyla ödüllendirilen Cennet Toz, Eğitim Fakültesi 2018-2019 Mezuniyet Töreninde de hatıra kütüğüne fakülte birincisi olarak ismini çakmıştı. Rektör Coşkun’u makamında ziyaret eden dereceye giren öğrenciler arasında yer alan Toz, desteklerinden dolayı Bayburt Üniversitesi’ne teşekkür etmişti.