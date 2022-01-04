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Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığında Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Mahir Kadakal düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığında Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
04 Ocak 2022 Salı 16:17

BAYBURTGÜNDEM-  Bâbertî Külliyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Rafet Metin, görevini yeni dekan vekili Prof. Dr. Mahir Kadakal’a devrederek, kendisine başarılar diledi.

Devir teslim töreninde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bugüne kadar yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Metin’e teşekkür ederek; yeni Dekan Prof. Dr. Kadakal’ı tebrik etti.

Dekanlık görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Kadakal ise, bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti.

Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürbüz, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım ile akademik ve idari personeller katıldı.

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