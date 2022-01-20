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Rektör Türkmen,Yıldızların Gecesi-“Team Türkiye” tebrik resepsiyonuna katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"na katıldı.

Rektör Türkmen,Yıldızların Gecesi-“Team Türkiye” tebrik resepsiyonuna katıldı.
20 Ocak 2022 Perşembe 12:06

BAUYBURTGÜNDEM-  Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için düzenlenen "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu”na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen ve spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden millî sporcular adına Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan millî boksör Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, Abdullah Öztürk ve Reyhan Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Düzenlenen gecede 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda sporcularımızın Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ettiği, kazanılan madalyalar sayesinde Türkiye’nin spor alanındaki başarısının geniş kitlelere duyurulduğu vurgulandı. 

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