Rektör Türkmen, Gazetecilerle Buluştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Bayburt’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Konukevi Kahvaltı Salonunda düzenlenen programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Nazmi Karabulut, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı H. Murat Okutmuş, Bayburt’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile akademisyenler katıldı.

Gerçekleşen kahvaltı programında medya mensuplarının yeni yılını ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Rektör Türkmen; “Günümüz bilgi çağının önemli mesleklerinden birini icra eden ulusal ve yerel medya mensupları takdire şayan bir özveri ile görev yapmakta ve kamuoyunu aydınlatmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından biri olan haber alma hürriyetinin sağlanmasında görev üstlenen ve bu görevi zor koşullarda, kısıtlı imkânlarla fedakârca yerine getiren siz değerli basın mensuplarının bu özel gününü ve yeni yılını tekrar kutluyorum. Bu vesile ile görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum.” dedi.

Geride kalan yılın Bayburt Üniversitesi açısından genel bir değerlendirmesinin de yapıldığı kahvaltı programında bazı açıklamalar yapan Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin bugüne kadar göstermiş olduğu gelişimi, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı proje ve çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Bayburt Üniversitesinin bütün birimleriyle, ihtiyaç duyulan her alanda şehrin hizmetinde olduğuna değinen Rektör Türkmen, Üniversitenin kendi akademik çalışmalarında olduğu gibi Bayburt’a değer katacak çalışmaları da yürüteceğini dile getirdi.

Rektörü Türkmen, gerçekleştirilen programa katılımlarından dolayı Bayburt’ta görev yapan tüm ulusal ve yerel medya mensuplarına teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesinin, basın camiası açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Okutmuş ise, Üniversitenin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek aynı zamanda Bayburt Üniversitesinin her alanda Bayburt’a sunduğu katkıların da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okutmuş, Bayburt’ta görev yapan medya mensuplarının güzel bir sohbet ortamında bir araya gelmesine vesile olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve ekibine samimi misafirperverliği için teşekkür etti.

Kahvaltı programının ardından, Bayburt’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının katılımı ile düzenlenen Bowling Turnuvasına geçildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle organize edilen turnuvada dereceye girenlere ise ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcısı M. Tayyip Kahyaoğlu, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.