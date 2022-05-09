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Rektör Musa Yıldız Dede Korkut Ve Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Dede Korkut’tan Hoca Ahmet Yesevi’ye Bizi Biz Yapan Ruh” adlı konferans verdi.

Rektör Musa Yıldız Dede Korkut Ve Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı
09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:26

BAYBURTGÜNDEM-  Prof. Yıldız, Dede Korkut ve Hoca Ahmet Yesevi’yi büyük yapan ruhun, insanı merkeze alan bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, o ruhtan oluşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm dünyada zalimin karşısında bir duruş ile hayatını devam ettirdiğini söyledi.

Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Dede Korkut duasıyla başlayan Prof. Musa Yıldız, Bayburt ile Dede Korkut ilişkisine vurgu yaparak, “Bayburt’ta Dede Korkut’u anlatmak, tereciye tere satmak gibi olacak” dedi.

Konuşmasının başında Dede Korkut ve Hoca Ahmet Yesevi’ye verdiği önemle bilinen  Fuad Köprülü’yü anan Prof. Yıldız, Köprülü’nün ‘Türk Edebiyatında Mutasavvıflar’ adlı eserinden bahsetti. 

Eserin ilk cildinin Hoca Ahmet Yesevi, ikinci cildinin ise, Yunus Emre’yi anlattığını aktaran Yıldız, 1918 gibi buhranlı bir dönemde Yahya Kemal’in önerisi ile Fuad Köprülü tarafından yazıldığını ve eserin kıymetinin büyük olduğunu belirtti.

Dede Korkut’un 13 hikayesinde yer alan; aile birliği, sevgi, dürüstlük, cömertlik, cesaret, dayanışma, adaletle hükmetme, vatanseverlik gibi değerlerin millete benimsetilmeye çalışıldığını söyleyen Yıldız, bu değerlerin Hoca Ahmet Yesevi tarafından öğretilerinin devam ettiğini aktardı.

Hoca Ahmet Yesevi’de zaman vurgusunun önemli  olduğunu ifade eden Prof. Yıldız, Yesevi’nin gününü üçe böldüğünü ve ibadet, öğrenci yetiştirme ve çalışmak üzerine hayat geçirdiğini belirtti.

Prof. Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk diline de özel önem verdiğini ve dinin emirlerini milletine Türkçe olarak anlattığını bildirerek, 12. Yüzyılda yazdığı Divan-ı Hikmet adlı eserinin Alperenler aracılığı ile Anadolu ve Balkanlara  taşındığını ve etkisinin halen  sürdüğünü ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi’nin eserlerini de tanıtan Prof. Yıldız, Divan-ı Hikmet, Fakr-nâme, Risâle der Âdâb-ı Tarîkat, Risâle der Makâmât-ı Erba’în eserleri hakkında kısa bilgiler verdi.

Dede Korkut ve Hoca Ahmet Yesevi’yi büyük yapan ruhun, kendilerini merkeze değil, insanı, insanlığı merkeze almalarının olduğunu ifade eden Prof. Yıldız, “İşte bakıyoruz o ruhun ortaya çıkardığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu çok iyi yapıyor. TİKA ile Diyanet Vakfı ile birçok kuruluşumuzla birlikte dünyanın her yerinde zalimin karşısında mazlumun yanında. Dede Korkut’un Hoca Ahmet Yesevi’nin attığı maya bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti tezahür etti” şeklinde konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Prof. Dr. Musa Yıldız’a teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

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