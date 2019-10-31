Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, beraberindeki Rektör Yardımcıları ve Senato Üyeleri ile birlikte Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi’nde yeni hizmete giren öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Modern ve geleneksel mimariyi bütünleştiren tasarımının yanı sıra sosyal ve kültürel olanaklarıyla da örnek bir proje olarak gösterilen Kültür Merkezi’nde yeni hizmete giren 1500 kişilik öğrenci yemekhanesinde gerçekleşen buluşma renkli anlara sahne oldu. Samimi bir sohbet ortamında öğrencilerle aynı masada buluşan Rektör Coşkun öğle yemeğini yerken birçok öğrencinin fikir ve önerilerini de dinledi. Yaklaşan vize sınavları öncesinde öğrencilere moral ziyareti yapmak ve Kültür Merkezi’nde başlayan yaşamı yerinde tecrübe etmek amacıyla öğle yemeğini öğrenci yemekhanesinde yediklerini belirten Coşkun, öğrencilerin memnun olduğunu görmenin kendilerini de memnun ettiğini söyledi. ‘Hayat Dolu Kampüs’ hedefiyle Bâbertî Külliyesi’nin her köşesine kültürel canlılık yaymayı istediklerini ifade eden Coşkun, öğrencilerin de katılım sağladığı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ve bu nedenle Senato olarak onlarla sürekli buluştuklarını dile getirdi. Farklı masada öğrencilerle birlikte yemeklerini yiyen Rektör Yardımcıları ve Senato Üyeleri de öğrencilerle yakından ilgilenerek birçok konuda sohbet etti.



Buluşma ve samimi sohbet için Rektör Coşkun ve beraberindeki Rektör Yardımcıları ile Senato Üyelerine teşekkür eden öğrenciler, üniversite yönetimi ile doğrudan etkileşim kurabilmenin motivasyonlarını ve girişimcilik cesaretlerini arttırdığını bildirdiler.