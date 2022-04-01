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Prof. Dr. Mutlu Türkmen Şampiyon Sporcuları Kabul Etti

15- 16 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Dağı’nda düzenlenen Turkcell Üniversiteler Arası Kış Spor Oyunlarında, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Çingöz antrenörlüğünde Sportif Tırmanış Branşında kadınlarda

Prof. Dr. Mutlu Türkmen Şampiyon Sporcuları Kabul Etti
01 Nisan 2022 Cuma 12:13

BAYBURTGÜNDEM- Birincilik madalyasını kazanan Esma Acar, üçüncülük madalyasını kazanan Emine Öz, dördüncü olan Büşra Alsan; erkeklerde ise dördüncülük derecesi alan Yasin Oğurlu, dokuzuncu Veysel Acı, onuncu Mehmet Nuri Genç ile Gazi Üniversitesi Etkinlikleri kapsamında Bisiklet Branşında beşincilik derecesi elde eden Emirhan Atsan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret ettiler.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Çingöz ve Öğr. Gör. Mehmet Yönal katılım sağladı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Turnuvalarda emek sarf eden sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Öğrencilerimizin gelişimi için yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Üniversite yönetiminin öğrencileri ve turnuvalara katılımı teşvik ettiğini vurgulayan antrenör ile sporcular ise katkıları, sundukları imkânlar ve kabulleri için Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e teşekkürlerini iletip, kazandıkları derecelerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler. Bundan sonraki çalışmalarına aynı motivasyonla devam edeceklerini sözlerine eklediler.

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