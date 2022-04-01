Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.
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ORMAN HAFTASINDA,YARIŞMALAR DÜZENLENDİ,ÖDÜLLER VERİLDİ

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

ORMAN HAFTASINDA,YARIŞMALAR DÜZENLENDİ,ÖDÜLLER VERİLDİ
01 Nisan 2022 Cuma 12:23

BAYBURTGÜNDEM-  İlkokul öğrencileri arasında resim yarışması, ortaokul öğrencileri arasında ise şiir yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Resim yarışmasında, birinci Bayburt Cumhuriyet İlkokulundan Ömer Silsüpür, ikinci Bayburt Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulundan Yusuf Talat Güğcer, üçüncü  Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulundan Nesibe Çakmak oldu.

Şiir yarışmasında, birinci Bayburt Ortaokulundan Selvinaz Demir, ikinci Bayburt 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulundan Ayşe Tuba Şahin, üçüncü Bayburt Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulundan Nazlı Çınar oldu.

Ödül törenine, Bayburt Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, Bayburt İl Milli Eğitim Şube müdürü Ramazan Demir, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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