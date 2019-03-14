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Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğrencilerimizden Hayır Kermesi

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Dersi kapsamında düzenledikleri Kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışladı.

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Öğrencilerimizden Hayır Kermesi
14 Mart 2019 Perşembe 12:02

Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen kermeste, öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları yemekler, börekler, tatlılar ve atıştırmalık ikramlar yer aldı. Zengin menülerini mütevazı bir fiyat listesi ile satışa çıkaran öğrenciler, akademisyenler ve öğrenci arkadaşları tarafından büyük ilgi gördü. Kısa sürede önünde uzun kuyruklar oluşan kermesin gelirlerini hayır kuruluşlarına bağışlayacaklarını ifade eden öğrenciler, sosyal sorumluluk bilincini bu kermes vasıtasıyla pekiştirdiklerini ifade ettiler. Ders yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ağırman Aydın ise, amaçlarının yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermek ve toplumda bir farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Açlık sorununun dünya üzerindeki en büyük insani felaketlerden biri olduğunun altını çizen Aydın, derste öğrenilenlerin anlamlı bir çıktıya dönüşmesi için çabaladıklarını dile getirdi.

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