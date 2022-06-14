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Matematik Seferberliği için Protokol imzalandı

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Matematik Seferberliği” projesi üzerine iş birliği protokolü imzaladı.

Matematik Seferberliği için Protokol imzalandı
14 Haziran 2022 Salı 17:51

BAYBURTGÜNDEM-  Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla mart ayında “Matematik Seferberliği” başlatmıştı. 

Bu kapsamda Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan projeyi desteklemek ve üniversite ile milli eğitim arasında daha etkili bir çalışma ortamı oluşturmak için tarafların mutabakatıyla “Matematik Seferberliği” üzerine iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Matematik Seferberliği” için alınan kararlar ve oluşturulan protokol gereği Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi arasındaki iş birliğinin daha etkili şekilde sürmesi için ortaklaşa hazırlanan protokol metnini imzaladılar.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, imza töreninde iki kurum arasındaki iş birliğini çok önemsediklerini ve Bayburt Üniversitesi olarak bu projeye her türlü katkıyı yapmaktan memnun olacaklarını ifade etti.

Türkmen, Bayburt genelinde eğitim gören tüm çocukları matematikte en üst seviyeye çıkaracak her türlü çalışmayı hayata geçireceklerini kaydetti.  İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ise, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Matematik Seferberliği” ile öğrencilerin matematiği daha fazla seveceklerine inandığını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde öncülük eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve katkı sunan Rektör Türkmen'e teşekkür etti.

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