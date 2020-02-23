KOP SAVUNMASI BİR ESERDE DAHA YER ALDI

Yazar Ramazan Akbaş Kop tarihine vurgu yapan kitabını,Bayburt’un kurtuluş gecesinde İstanbul Bağcılarda tanıttı.
Yazar Ramazan Akbaş ,eserinde Kop savunmasının ne denli önemli olduğunu ,Bayburt Kop dağlarında yaşanan olaylara ışık tutuyor.
Pek fazla kaleme alınmayan Kop savunmasını yayınlamaktan duyduğu gururu dile getiren Akbaş,Hemşerilerimizin yayınlamış olduğu Kop savunmasından Kurtuluşa adlı eserini,21 Şubat Bayburt’un Kurtuluş etkinliğinde hemşerileri tanıtmakta önem arz etmektedir dedi.
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