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Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Ebru sanatı öğreniyor

Kaleardı 75. Yıl İlkokulu yönetici ve öğretmenleri; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası heyecan verici öğrenme topluluğu oluşturmak ve bu heyecanı tüm paydaşlarına hissettirmek için hayata geçirdikleri “Koridordan Hayata” E-Twinning projesi ile birçok etkinliği okul koridorlarına yayarak öğrencilerinin hizmetine sundu.

Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Ebru sanatı öğreniyor
29 Nisan 2022 Cuma 17:53

BAYBURTGÜNDEM-  Bu etkinliklerden biri olan ebru sanatı; kendine özgü tekniklerle hazırlanan ve tekneye alınan belli bir yoğunluğa sahip ve özel olarak hazırlanan boyayı üzerinde tutabilen suyun üzerinde boyalarla oluşturulan desenlerin kağıda aktarılmasıyla yapılan geleneksel bir sanattır.

Bu sanatı öğrencilerine öğreterek hem yaratıcı düşüncelerini hem de çocukların kendilerini sanat ile ifade etmesini amaçlayan okulumuz, Öğretmenlerinden Esra Hancı önderliğinde bu projelerini gerçekleştirerek öğrencilerin okul koridorlarında hoşça vakit geçirmelerini hedeflemiştir.

Ders aralarında etkinliklere katılan öğrencilerin mutlulukları, heyecanları gözlerinden okunmaktadır. Mental olarak öğrencilerini rahatlatmak ve geliştirme gayesinde olan okulumuz bu etkinliklerle çocukların okul kültürüne adapte olma ve kendilerini birçok yönden geliştirmeleri açısından etkili olmaktadır.

Ebru sanatı etkinliklerinden birisine katılan Bayburt  İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ahmet Hakan Tomar hem öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine şahit oldu hem kendisi de ebru denemeleri yaptı. Etkinliğin sonunda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Tomar; Kaleardı 75. Yıl İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerini yaptıkları güzel çalışmalar için tebrik etti.

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