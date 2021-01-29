İŞKUR İLE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

İŞKUR ile Bayburt Üniversitesi arasında “İŞKUR kampüslerde” işbirliği protokolü imzalandı

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında İŞKUR Kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Selçuk ÇOŞKUN ve İŞKUR İl Müdürü M. Abdullah KAHVECİ tarafından imzalanan protokol, Üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde hizmet noktası aracılığıyla öğrencilerin mesleki deneyimlerinin arttırılmasına yardımcı olacak.

Protokol kapsamında, Üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak; öğrencilerin mesleki deneyimlerinin arttırılmasına teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanacak.

Bu kapsamda İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlarından bir personel haftanın belli günlerinde, ilgili çalışmaları yapmak üzere Bayburt Üniversitesinde görev yapacak.