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İki öğretmene kalite etiketi ödülü verildi

Bayburt’ta eTwinning faaliyetleri kapsamında öğretmenler Şule Yılmaz ve Yasemin Uygun’a kalite etiketi ödülü verildi.

İki öğretmene kalite etiketi ödülü verildi
01 Temmuz 2021 Perşembe 11:19

Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin 21. yy becerileri kapsamında, bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında 85. Yıl Anaokulu öğretmenleri Şule Yılmaz Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanırken, Şair Zihni İlkokulu Öğretmeni Yasemin Uygun Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen belgelerin takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, eTwinning portalının ve bu alanda yürütülen projelerin, tüm faydalarının yanı sıra  Avrupa’nın her ülkesinden öğretmeni bir araya getirmesi yönüyle de çok kıymetli ve büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Karakaşoğlu, başta kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlerimiz olmak üzere eTwinning çalışmalarında gayret gösteren tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

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