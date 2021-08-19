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FAKÜLTE DEKANLIKLARINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

FAKÜLTE DEKANLIKLARINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ
19 Ağustos 2021 Perşembe 16:46
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BAYBURTGÜNDEM- Yeni dönemde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekâleten Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekâleten Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Eğitim Fakültesi Dekanlığına vekâleten Prof. Dr. Sedat Maden atandı.

 Devir teslim törenlerinde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gerçekleştirilen atamaların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Erdoğan, Prof. Dr. Bülbül ve Prof. Dr. Maden’i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. 

Yeni görevlerine başlamadan dolayı mutluluklarını dile getiren Dekan Vekilleri ise bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevlerini hakkıyla ifa etmek için çalışacaklarını ifade ettiler.

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