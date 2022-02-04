Doğu Karadeniz Bölgesinde.Rektörler bir araya geldiler

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yer Alan Üniversitelerin Rektörleri ile Bir Araya Geldi

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın misafiri oldular.

Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan üniversite rektörlerinin bir araya geldiği toplantıda söz konusu üniversiteler arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilerek yapılması planlanan yeni iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim etkinliklerinin genel durumu ve bu etkinliklerin kesintiye uğramadan sürdürülmesi, araştırma süreçlerinin herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam ettirilmesi sürecinde gereken sorumluğun üstlenildiği ifade edildi.

Toplantıda alınan kararlar arasında, güz döneminde olduğu gibi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar Döneminde de pandemi ile ilgili gerekli bütün önlemler alınarak eğitime hibrit/karma eğitim yöntemi ile devam edilmesi yer aldı. Söz konusu eğitim döneminde uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin en aza indirilerek yüz yüze yürütülen derslerin artırılması kararlaştırıldı.