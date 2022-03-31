Çevre İllerden Davet edilen öğrencilere,Üniversite tanıtıldı.

Bayburt Üniversitesinde Üniversite Adaylarına Yönelik Bilgilendirme Programı Düzenlendi

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Kariyer Hizmetleri Merkezinin düzenlediği etkinlikle Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum illerinden davet edilen öğretmen ve üniversite adayı öğrencilere yönelik Bayburt Üniversitesi ile ilgili bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Metin Uçurum, dekanlar ve müdürler katılım sağladı.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda başlayan etkinliğin açılış konuşması Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından yapıldı. Öğrenci memnuniyetini oldukça önemsediğini dile getiren Rektör Türkmen, sözlerine “Kariyer Hizmetleri Merkezinin organize ettiği etkinlikle üniversitemizi yakın coğrafyalardaki öğrenci adaylarına tanıtmak istedik.

2008’de kurulan genç bir üniversite olmamıza rağmen oldukça iyi akademik, fiziksel, sosyal, sportif ve kültürel olanaklara sahibiz. Dokuz fakülte, ikisi ilçelerde olmak üzere altı meslek yüksekokulu ile eğitim- öğretim faaliyetine devam ediyoruz. Bâbertî Külliyesi ileri düzey donatılara sahip alan, mimari bütünlükle Türkiye’deki en iyi altyapılardan birine ev sahipliği yapıyoruz. Bununla birlikte bilimsel altyapı, araştırma laboratuvarı, kütüphanesi ve yüksek kapasiteli yurtlarla üniversitemiz Türkiye’deki iyi üniversitelerden biridir.” diyerek devam etti. Bayburt Üniversitesi akademik, sosyal ve sportif faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, komşu iller ve ilçelerden etkinliğe katılım sağlayan öğretmen, öğrencilerle birlikte organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bayburt Üniversitesi tanıtım sunumu, Kariyer Hizmetleri Merkezi sunumu, üniversitemiz mezunu ve aynı zamanda üniversitemizde görev yapan akademisyenlerin kariyerleri konusundaki konuşmaları ile devam eden etkinlik, misafirlerimizin üniversitemiz kütüphanesi, kültür merkezi, BUMER ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin gezilmesiyle sona erdi.