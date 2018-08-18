Karakaşoğlu, Bugüne kadar devlet memuru olarak Milli Eğitim ve Gençlik Spor teşkilatlarında çeşitli kademelerde hizmet ettim. Ayrıca birçok sivil toplum teşkilatlarında etkin görev aldım. Şimdi ise Eğitimci olarak çok sevdiğim Memleketim olan Bayburt ‘a ve Eğitim Camiasına İl Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”