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CENGİZ KARAKAŞOĞLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU

Bayburt'ta Anadolu Lisesinde eğitim camiasına hizmetlerde bulunduktan sonra Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan ve halen görev yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosundan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

CENGİZ KARAKAŞOĞLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU
18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:11

Karakaşoğlu, Bugüne kadar devlet memuru olarak Milli Eğitim ve Gençlik Spor teşkilatlarında çeşitli kademelerde hizmet ettim. Ayrıca birçok sivil toplum teşkilatlarında etkin görev aldım. Şimdi ise Eğitimci olarak çok sevdiğim Memleketim olan Bayburt ‘a ve Eğitim Camiasına İl Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Bayburt il Milli eğitim müdürü olarak atanan Cengiz Karakaşoğlu ,Bayram sonrası görevine başlayacak. 
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