Bayburt'ta Anadolu Lisesinde eğitim camiasına hizmetlerde bulunduktan sonra Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan ve halen görev yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosundan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
Karakaşoğlu, Bugüne kadar devlet memuru olarak Milli Eğitim ve Gençlik Spor teşkilatlarında çeşitli kademelerde hizmet ettim. Ayrıca birçok sivil toplum teşkilatlarında etkin görev aldım. Şimdi ise Eğitimci olarak çok sevdiğim Memleketim olan Bayburt ‘a ve Eğitim Camiasına İl Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”
Bayburt il Milli eğitim müdürü olarak atanan Cengiz Karakaşoğlu ,Bayram sonrası görevine başlayacak.
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