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BURSLULUK SINAVINA YOĞUN İLGİ

Bayburt Özel Dede Korkut Kolejinin organize ettiği, 466 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Bursluluk Sınavı yoğun ilgi gördü.

BURSLULUK SINAVINA YOĞUN İLGİ
04 Mart 2019 Pazartesi 15:35

Bayburt Özel Dede Korkut Koleji Müdürü Serhat Kılıç; “ LGS sınavında göstermiş olduğumuz başarı dolayısıyla bize olan güven artarak devam etmektedir. Buda okulumuza olan güvenin başarıya dönüşmesinde büyük katkı sağlamıştır. Her yıl organize ettiğimiz Bursluluk Sınavın da bu yıl görüldü ki Bayburt İli, İlçeleri ve Beldelerinden yoğun ilgi ve katılım gerçekleşmiş bu katılımın sonucu da Başarı tesadüf değildir ve bu başarıya her aile ve öğrencisi teveccüh göstermektedir.

Yapılacak olan Bursluluk sınavında 2.3.4.5.6 ve 7 sınıf öğrencilerinden;

1-Öğrenciler    % 100

2-Öğrenciler    % 60

3-Öğrenciler    % 30

4 –Öğrenciler  % 20

5- Öğrenciler  % 15 ve sınava tüm katılan öğrencilerimize % 10 burs imkânı sağlanacaktır.

Bayburt Özel Dede Korkut Koleji olarak bu gün yaptığımız sınava; 2. Sınıf 63, 3. Sınıf 82, 4.Sınıf 115, 5. Sınıf 61, 6 sınıf 58 ve 7. Sınıf olarak 87, Toplam 466 öğrencimiz katılım sağlamıştır.

Güçlü ve deneyimli eğitim kadromuz çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak için öğrencilerimiz geç kalmış sayılmazlar, sınava girenler yüzde 100’e varan eğitim bursundan faydalanıp Bayburt’un en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışabilme imkanına kavuşacaklar.”

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