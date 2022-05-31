BONUS HOCA,BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) ile ilgili öğrencilerimize "Sınavın Beyin Temelli Kuralları" hakkında motivasyon semineri vermesi için ilimize davet edilen namıdiğer "Bonus Hoca" olarak bilinen Süleyman BELEDİOĞLU sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi(TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde Alan Yeterlilik Testi(AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi(YDT) uygulanacak.



Yaklaşan sınav sürecinde öğrencilerin sınav kaygısını yenmeleri ve sınava daha iyi motive olmaları için İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR'ın katkılarıyla Bayburt'a davet edilen "Süleyman BELEDİOĞLU", 12.sınıftaki öğrencilerle saat 11.00/13.00/15.00 seanslarında 3 grup hâlinde Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda buluştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR, ilimize teşrif eden ve verdiği etkili seminerlerle öğrencilerimizi YKS'ye motive eden Araştırmacı Yazar Süleyman BELEDİOĞLU ile İsmail YOLCU'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.