CHP İl Yönetimi toplu istafadan önce Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı'na Fatih Bayram'ı getirdi.
CHP İl Yönetimi toplu istafadan önce Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı'na Fatih Bayram'ı getirdi.
0
Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası
Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası
0
CHP Bayburt İl Teşkilatı Yönetiminden Toplu İstifa
CHP Bayburt İl Teşkilatı Yönetiminden Toplu İstifa
0
Atık pillerin çevreye atılmaması konusunda farkındalık oluşturma
Atık pillerin çevreye atılmaması konusunda farkındalık oluşturma
0

BONUS HOCA,BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) ile ilgili öğrencilerimize "Sınavın Beyin Temelli Kuralları" hakkında motivasyon semineri vermesi için ilimize davet edilen namıdiğer "Bonus Hoca" olarak bilinen Süleyman BELEDİOĞLU sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

BONUS HOCA,BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
31 Mayıs 2022 Salı 17:07

BAYBURTGÜNDEM- Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi(TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde Alan Yeterlilik Testi(AYT), öğleden sonra da Yabancı Dil Testi(YDT) uygulanacak.

Yaklaşan sınav sürecinde öğrencilerin sınav kaygısını yenmeleri ve sınava daha iyi motive olmaları için İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR'ın katkılarıyla Bayburt'a davet edilen "Süleyman BELEDİOĞLU", 12.sınıftaki öğrencilerle saat 11.00/13.00/15.00 seanslarında 3 grup hâlinde Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR, ilimize teşrif eden ve verdiği etkili seminerlerle öğrencilerimizi YKS'ye motive eden Araştırmacı Yazar Süleyman BELEDİOĞLU ile İsmail YOLCU'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi Nijerya'daydı
Bayburt Üniversitesi Nijerya'daydı
0
Bayburt Üniversitesinde Sanatın Belleği Bilginin Belleği İle Buluştu
Bayburt Üniversitesinde Sanatın Belleği Bilginin Belleği İle Buluştu
0
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.