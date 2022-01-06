BAYUSEM Kurslarında Başarılı Olanlara Sertifikaları Verildi

Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAYUSEM) tarafından, döküm tasarım prensipleri ve elektrikli makina otomasyonları ile ilgili düzenlenen eğitimlerde başarılı olanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

BAYBURTGÜNDEM- BAYUSEM bünyesinde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden aynı zamanda yüksekokul müdürü Doç. Dr. Murat Çolak tarafından verilen ‘Teorik ve Uygulamalı Döküm Tasarım Prensipleri’ ile Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Teber tarafından verilen ‘Teorik ve Uygulamalı Temel Seviye S7-200 Programlanabilir Lojik Kontrolür (PLC)’ kursları başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğitimlerde başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları ise düzenlenen tören ile verildi.

Dede Korkut Külliyesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topyay, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi olarak kalifiye eleman desteğine her zaman katkı vereceklerini belirten Rektör Türkmen; “Sürekli Eğitim Merkezimiz bünyesinde yeni dönemde çeşitli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek adına yoğun çaba sarfediyoruz. Diplomanın yanında artık mikro yeterlilikler de kariyer edinme süreçlerinde çok önemli. Bu çerçevede bizler de öğretim üyelerimizin yetkinlik alanlarına uygun olarak; sadece kendi öğrencilerimize yönelik değil aynı zamanda şehrimizden veya bölgemizden kendini yetiştirmek isteyen kişilere yönelik de kariyer destekleyici kurslar düzenliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bazı kurslarımız başarılı bir şekilde tamamlandı. İnşallah ilerleyen süreçlerde de mesleki kariyer edinme noktasında çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalara destek veren yöneticilerimize, eğitimlere katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyor, eğitimlere katılan ve başarılı olan kursiyerlerimizi de kutluyorum.” dedi.

Program sertifikaların takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.