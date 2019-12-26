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Bayburt’ta STEM Atölyesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi.

Bayburt’ta Şehitler İlkokulu’nda oluşturulan STEM Atölyesinin açılışını Bayburt Valisi Cüneyt Epcim gerçekleştirdi.

Bayburt’ta STEM Atölyesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi.
26 Aralık 2019 Perşembe 15:01

Açılışa Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehitler İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilere başarılar dileyen Vali Epcim, STEM Atölyesi çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimleri ile öğrendikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilmelerine yönelik kurulan STEM Atölyelerinin ülke çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Math) kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM, öğrencilerin Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkarıp, öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilme ve problem çözme tekniklerini geliştirme özelliklerinin öne çıkartılması amaçlanıyor.

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