BAYBURT’TA OKULLAR AÇILDI.

Bayburt'ta bin 423 öğrenci ile eğitim-öğretim başladı Bayburt'ta İlkokul 1. sınıflarda 39 okulda bin 33, anaokullarında ise 8 okulda 390 öğrenci eğitime başladı.

Bayburt yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. İlkokul 1. sınıflarda 39 okulda bin 33, anaokullarında ise 8 okulda 390 öğrenci eğitime başladı. Okullarda yapılan hazırlıklar kapsamında okul girişlerinde dezenfektan ve maske standı oluşturularak sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okullarda eğitim-öğretime başlayan öğrencilere sınıflarında 'hoş gelddiniz' dedi. Öğrencilere sosyal mesafe uyarısında bulunan ve başarılar dileyen Karakaşoğlu, ilk haftayı uyum eğitimi ile geçireceklerini, sonrasında derslere başlanacağını belirterek, “Okullarımızda gerekli hijyen tedbirleri alındı. Her sınıfımızda el dezenfektanı ve her öğrencimize ulaşabilecek maskemiz okullarımızda mevcut” dedi.