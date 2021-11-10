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BAYBURT’TA HAYIRSEVER VATANDAŞ TARAFINDAN 22 DERSLİKLİ İKİ OKUL YAPTIRILACAK

Bayburt’ta hayırsever vatandaş tarafından yaptırılacak 22 derslikli iki okul için protokol imzalandı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:03
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BAYBURTGÜNDEM-İmza töreninde projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’un geçen yıllarda hayırseverlerce yapılan katkılarla önemli yatırımlar kazandığını söyledi. Benzer şekilde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından Bayburt’ta 22 derslikli iki okulun daha yaptırılacağı bilgisini aktaran Vali Epcim, “16 derslikli Süleyman Ersoy İlkokulu ve 6 derslikli Fatma Ersoy Anaokulu’nun Bayburt’a kazandırılacağı müjdesini vermek istiyorum.” dedi.

Bayburt’un belirli bölgelerinde artan nüfus yoğunluğunun okullardaki sınıf mevcutlarına da yansıdığına dikkat çeken Vali Epcim, “Özellikle yoğun yapılaşma nedeniyle Cem Nuri Başgül İlkokulu’nda sınıf mevcutlarındaki artış nedeniyle fiziki olarak sıkışık bir durum söz konusuydu. Bu ortalamaların 35 civarında olduğu bölgede sınıf başına düşen öğrenci sayısını da azaltmış olacak. Bu manada Bayburt için çok önemli bir yatırım. Bunu değerli Bayburtlularla paylaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in anaokullarının zorunlu hale getirilmesine yönelik politikasına işaret ederek 6 derslikli anaokulunun da bu kapsamda bir hazırlık olduğuna vurgu yaptı.

Yatırımlar dolayısıyla hayırsever vatandaşa Bayburtlular adına teşekkürlerini ileten Vali Epcim, “16 derslikli Süleyman Ersoy İlkokulu ve 6 derslikli Fatma Ersoy Anaokulu’nun Bayburtlular için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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BAYBURT’TA HAYIRSEVER VATANDAŞ TARAFINDAN 22 DERSLİKLİ İKİ OKUL YAPTIRILACAK
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