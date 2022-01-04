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BAYBURT’TA 2 AYDA 27 OKUL KÜTÜPHANESİ AÇILDI. KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

Vali Cüneyt Epcim, Milli Eğitim Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” kapsamında Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu’nda düzenlenen açılışa katıldı.

BAYBURT’TA 2 AYDA 27 OKUL KÜTÜPHANESİ AÇILDI. KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
04 Ocak 2022 Salı 12:59

BAYBURTGÜNDEM-  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen proje ile okullardaki kütüphane eksiğinin giderilmesine yönelik Ekim ayında çalışmalara başlandı. Geçen aylarda düzenlenen tanıtım toplantısının ardından illerde bu yönde hazırlıklar tamamlandı. Bayburt Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalarla eksiği bulunan okullarda 27 kütüphane oluşturuldu. Proje kapsamında son okul kütüphanesi Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu’nda düzenlenen törenle öğrencilerin kullanımına açıldı.

Törende açılış kurdelesini kesen Vali Cüneyt Epcim, öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Düzenlenen törenle toplam sayısı 27 olan diğer okul kütüphanelerinin de açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Epcim, “Bayburt’taki 27 okulumuza bu proje çerçevesinde kütüphane yapıldı. Eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlandığını değerlendirmekteyiz.” dedi.

Vali Epcim, açılışı gerçekleştirilen okul kütüphanelerinin öğrencilerin daha iyi bir geleceğe adım atmalarına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Açılışın ardından kütüphaneyi dolaşan Vali Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’ndan bilgi aldı. Vali Epcim, okulun birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelmesinin ardından buradan ayrıldı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Okul Müdürü Mehmet Birinci ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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