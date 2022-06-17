Bayburt’ta 14 Bin 150 Öğrenci Yaz Tatiline Girdi

Bayburt’ta 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı’nı sona erdiren ders zili ile 14 bin 150 öğrenci karne aldı. Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül ve Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu ilkokullarında karne dağıtım töreni düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Karnelerini Vali Cüneyt Epcim’in elinden alan öğrenciler için ilk tören Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu’ndaydı. Vali Epcim burada okulun 2A ve 3C sınıflarını ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerden yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek değerlendirmelerini isteyen Vali Epcim, bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Vali Epcim, karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği karne dağıtım töreninde Vali Epcim, öğrencilerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu’ndaki törenin ardından Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu’na geçildi. Burada okulun 1., 2. ve 3. Sınıflarını ziyaret eden Vali Epcim, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Epcim, benzer şekilde öğrencilerden yaz tatilini kitap okuyarak ve öğrendiklerini tekrar ederek değerlendirmelerini istedi.

Törenlere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile şube müdürleri katıldı.