BAYBURT VAKFI BURS KAZANANLARI AÇIKLANDI

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 2021 Burs kazanan öğrencilerin listesini açıklandı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı bu yılda Bayburtlu öğrencilerimize burs hizmeti sağlayarak eğitim hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı bu yıl 481 öğrenciye burs sağladı. 1996 yılından bu güne 8306 Öğrenciye Burs sağlamış,bu yıl hariç 4.503.000 tl ödeme yapmıştır.

Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman yaptığı açıklamada:

Ülkemizin geleceği siz ‘’ Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür ’’gençlerin yetişmesine karınca kararınca yaptığımız bu katkıdan dolayı mutluluk duymaktayız.

Sizlerden beklediğimiz vakfımızla iletişim halinde olmanız, hayata atılıp, düzeninizi kurunca sizden sonraki gençlere katkıda bulunmak üzere fedakarlıkta bulunmanız dır.

Tahsil süreniz içinde her sene başında sınıf geçme belgelerinizi gönderdiğinizde burslarınız devam edecektir.Bu vesile ile başarı dileklerimizi ve yeni yılınızı tebrik ederiz .

Başkan Av.İsrafil Kahraman açıklamasında, İstanbul Fındıkzadede Vakıf Merkezi ,İstanbul Maltepede Vakıf Yönetim binası,Bayburt’ta Merkez Tuzcuzade Mahallesinde öğrenci yurdu,Trabzon Ortahisar, Çarşı Mahallesinde Öğrenci yurduyla hemşerilerimizin hizmetinde.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Yurt binalarınında tam faaliyete geçmesinin ardından daha çok öğrenciye burs ve programlarıyla hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edecektir dedi.