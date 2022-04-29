Bayburt Üniversitesinin Tanıtım Faaliyetleri Yurt Dışında da Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesine ilişkin tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya geldiği Erasmus organizasyonunda Bayburt Üniversitesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Altmış ülkeden akademisyenin yüz yüze katıldığı etkinlikte Erasmus Personel hareketliliği kapsamında Litvanya Klaipeda Uygulamalı Bilimler Devlet Üniversitesinde bulunan Bayburt Üniversitesi Öğr. Gör. Cihan Gökçe, farklı ülkelerden gelen akademisyenlere ve öğrencilere Üniversitenin tanıtımını yaparak katılımcıları Bayburt Üniversitesine davet etti. Havacılık eğitimleri hakkında bilgiler de veren Öğr. Gör. Gökçe, daha sonra “Hybrid Electric Aircraft” çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Litvanyalı öğrencilerin de çevrim içi katılım sağladığı organizasyonda Bayburt Üniversitesinde programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulan diğer bütün imkânlar hakkında bilgilendirmeler de yapıldı.