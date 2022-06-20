Bayburt Üniversitesinin 'Projeler Üniversitesi' Vizyonu, İki TÜBİTAK Projesi Daha Kazandırdı

Proje odaklı dördüncü nesil üniversite vizyonunun kurumsallaşması için çalışmalarını sürdüren ve Teknoloji Transfer Ofisi merkezli koordinasyon faaliyetlerine hız veren Bayburt Üniversitesinde, '2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı' ve '2237-B Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı' kapsamındaki iki TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı.

BAYBURTGÜNDEM- Öğrencilerin ve akademisyenlerin koordineli çalışmalarıyla proje odaklı üretimi öncelikli kılan ve her kurumsal bileşeni üretim sürecine dahil eden dördüncü nesil üniversite vizyonuna emin adımlarla ilerleyen Bayburt Üniversitesinde, TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde ulaşılan Türkiye geneli başarının bir yenisi de 2237-A ve 2237-B kategorilerinde geldi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya'nın koordinatör olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Çolak ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özdemir ile birlikte düzenleyecekleri "Bayburt Üniversitesi'nde Lisansüstü Öğrenciler-Araştırmacılar Araştırma Becerilerini Geliştiriyor" başlıklı 2237-A projesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Didem Güleryüz ile Merkezi Araştırma Laboratuvarından Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli'nin Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Enes Dertli ile birlikte yürüttükleri 'Genç Üniversiteler Özgün Projeler Üretebilir' başlıklı 2237-B projeleri desteklenmeye hak kazanarak büyük başarı gösterdiler.

Proje detayları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Güleryüz ve Öğr. Gör. Dr. İspirli, amaçlarının genç araştırmacıların TÜBİTAK projeleri ile tanışmalarını sağlayıp, bu projelerin mahiyeti, veriliş gayesi, beklenen sonuçları ve teknoloji üretimi noktasında yetkinlik kazanmalarını sağlayacak proje yazma eğitimi vermek olduğunu dile getirdiler. Proje yürütücüleri bir diğer amaçlarının ise, kıdemli bir üniversitenin uzun zamanda inşa etmiş olduğu proje kültürü ve birikimlerini genç bir üniversite olan Bayburt Üniversitesine taşımak olduğunu vurguladılar.

Projelerinin kapsamını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kaya ise, tecrübeli akademisyen ve eğitmenlerin gerek akademik çalışmalarda gerekse de lisansüstü tez savunma sınavlarındaki izlenimlerini bir problem olarak tanımlayıp çözüm aradıklarını belirttiler. Proje yürütücüleri, lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma ve akademik makale-tez-bildiri-poster hazırlama becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacına yanıt verecek projeleri ile araştırmacıların bilimsel yetkinliğinin ve araştırma kapasitelerinin arttırılmasına faydalı olmayı amaçladıklarını dile getirdiler.

Proje başarılarıyla Bayburt Üniversitesinin 'projeler üniversitesi' vizyonuna sundukları katkılardan dolayı akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, dünya toplumlarının ve üniversitelerinin geldiği noktada proje odaklı yaklaşımın önemine değindi. Toplumların bir tasarım olarak esasen iyi düşünülmüş projelerin bütünü olmaları gerektiğinin altını çizen Rektörü Türkmen, her aşamasıyla hayal edilen, uygulanan ve değerlendirilen bir topluma giden yolu kurmaya çabaladıklarını söyledi. Rektör Türkmen, projeler kapsamında Bayburt Üniversitesinden ve Türkiye'nin diğer seçkin üniversitelerinden alanlarında yetkin akademisyen ve eğitmenlerin proje eğitimlerini içeren TÜBİTAK projeleriyle 'projeler üretmek için proje üretmek' formülüne dayanan bir üretken denklem oluşturduklarını ifade etti.