Bayburt Üniversitesini düzenlediği UKSANİL Sempozyumu başladı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 5. Dede Korkut Bilim, Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen “Uluslararası Kültür Sanat ve İlet­işi­m Sempozyumu (UKSANİL)” sergi açılışı, açılış programı ve özel oturumla başladı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanında 09:30’da gerçekleşen karma serginin açılışını, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin yaptı. Karma sergide kırk altı katılımcı, altmış eser; kişisel sergide yedi katılımcı doksan eser hazır bulundu. Sergiye Türkiye'nin kırk farklı üniversitesi ve bir uluslararası üniversiteden katılım oldu. Çeşitli sanatkârlara ait eserlerin yer aldığı serginin açılışına; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Kavukçu katıldı. Bununla birlikte Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Uçurum, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül de katılım sağladı. “Uluslararası Kültür Sanat ve İlet­işi­m Sempozyumu”nun açılışı, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda 10:00’da gerçekleşti. Açılış programının ilk konuşmasını, Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahir Kadakal yaptı. Prof. Dr. Mahir Kadakal; katılımcıları, kadim geleneklerin sembol şehri olan Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdikten sonra sempozyuma on üç farklı ülkeden otuz üç uluslararası bildiri, Türkiye'de on üç farklı üniversiteden yirmi bir ulusal bildiri ve altı onur konuğunun katıldığını sözlerine ekledi.

Açılış programında konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Medeniyetler şehri olan Bayburt’un Anadolu irfanını temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu yönüyle Bayburt Üniversitesi olarak şehre evrensel, bilimsel ölçütler ışığında katkı sağlama ve şehrimizin tarihi, kültürel derinliğini gelecek kuşaklara aktarma misyonunu benimsiyoruz. Güçlü yerel değerleri, bilimsel kodlarla gün ışığına çıkarıp öğrencilerimize faydalı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere, faaliyetleri takip eden öğrencilerimize, katılımcılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sempozyum açılışı, onur konukları olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Kavukçu’nun gerçekleştirdiği özel oturumla devam eden UKSANİL Sempozyumu açılış töreni, onur konuklarına plaket ve sertifika takdimiyle sona erdi.