Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Dersler Bilgi Yarışması Bayburt İl Finali Yapıldı
Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Dersler Bilgi Yarışması Bayburt İl Finali Yapıldı
0
Bayburt Üniversitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde sahne almak üzere Bayburt’a gelen Anadolu Rock Müziği’nin güçlü sesi Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde sahne almak üzere Bayburt’a gelen Anadolu Rock Müziği’nin güçlü sesi Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
0
Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Onur Şipal, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu
Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Onur Şipal, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu
0
Bayburt’ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından
Bayburt’ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla hazırlanan Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yapılacak.
0
banner520

Bayburt Üniversitesini düzenlediği UKSANİL Sempozyumu başladı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından 5. Dede Korkut Bilim, Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen “Uluslararası Kültür Sanat ve İlet­işi­m Sempozyumu (UKSANİL)” sergi açılışı, açılış programı ve özel oturumla başladı.

Bayburt Üniversitesini düzenlediği UKSANİL Sempozyumu başladı
13 Mayıs 2022 Cuma 22:11

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanında 09:30’da gerçekleşen karma serginin açılışını, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin yaptı. Karma sergide kırk altı katılımcı, altmış eser; kişisel sergide yedi katılımcı doksan eser hazır bulundu. Sergiye Türkiye'nin kırk farklı üniversitesi ve bir uluslararası üniversiteden katılım oldu. Çeşitli sanatkârlara ait eserlerin yer aldığı serginin açılışına; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Kavukçu katıldı. Bununla birlikte Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Uçurum, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül de katılım sağladı. “Uluslararası Kültür Sanat ve İlet­işi­m Sempozyumu”nun açılışı, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda 10:00’da gerçekleşti. Açılış programının ilk konuşmasını, Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahir Kadakal yaptı. Prof. Dr. Mahir Kadakal; katılımcıları, kadim geleneklerin sembol şehri olan Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdikten sonra sempozyuma on üç farklı ülkeden otuz üç uluslararası bildiri, Türkiye'de on üç farklı üniversiteden yirmi bir ulusal bildiri ve altı onur konuğunun katıldığını sözlerine ekledi.

Açılış programında konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Medeniyetler şehri olan Bayburt’un Anadolu irfanını temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu yönüyle Bayburt Üniversitesi olarak şehre evrensel, bilimsel ölçütler ışığında katkı sağlama ve şehrimizin tarihi, kültürel derinliğini gelecek kuşaklara aktarma misyonunu benimsiyoruz. Güçlü yerel değerleri, bilimsel kodlarla gün ışığına çıkarıp öğrencilerimize faydalı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere, faaliyetleri takip eden öğrencilerimize, katılımcılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sempozyum açılışı, onur konukları olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Kavukçu’nun gerçekleştirdiği özel oturumla devam eden UKSANİL Sempozyumu açılış töreni, onur konuklarına plaket ve sertifika takdimiyle sona erdi.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Dersler Bilgi Yarışması Bayburt İl Finali Yapıldı
Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Dersler Bilgi Yarışması Bayburt İl Finali Yapıldı
0
Bayburt'ta Arıcılık Çalıştayı Sona Erdi
Bayburt'ta Arıcılık Çalıştayı Sona Erdi
0
Rektör Musa Yıldız Dede Korkut Ve Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı
Rektör Musa Yıldız Dede Korkut Ve Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.