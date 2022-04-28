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Bayburt Üniversitesinden yeni bir TÜBİTAK Projesi Daha

Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan, “Yeşil Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Zeytinyağı Bazlı Propolis Ekstraktlarının Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu“ başlıklı çalışma, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bayburt Üniversitesinden yeni bir TÜBİTAK Projesi Daha
28 Nisan 2022 Perşembe 23:18

BAYBURTGÜNDEM- Yürütücülüğünü, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram’ın gerçekleştireceği projede Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Naciye Kutlu Kantar ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje ile Bayburt propolisinin kalitesinin belirlenmesi ve coğrafi işaretinin alınmasına da katkı sağlanmasının amaçlandığını dile getiren Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Bayram; “Proje ile ülkemizde son birkaç yılda yoğun şekilde tüketilmeye başlanan önemli bir arı ürünü olan propolis, zeytinyağı ile ekstrakte edilecek. Bu esnada uygulanan çevreci (yeşil) proses koşulları bilimsel AR-GE çalışması ile belirlenecek.

Bu şekilde bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanan zeytinyağı bazlı propolis ekstraktları daha güvenli bir şekilde tüketiciler tarafından tercih edilebilecektir. Bununla birlikte projenin, Bayburt bölgesinde üretilen propolis kullanılarak gerçekleştirilecek olması, ilerleyen süreçlerde Bayburt propolisinin detaylı olarak kalitesinin belirlenmesine ve coğrafik işaretinin alınmasına da katkı sağlayacaktır.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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