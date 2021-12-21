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Bayburt Üniversitesinden COVID-19 ve Korunma Yollarına Yönelik Konferans

Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencileri tarafından, Halk Sağlığı dersi kapsamında COVID-19 içerikli bir konferans düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinden COVID-19 ve Korunma Yollarına Yönelik Konferans
21 Aralık 2021 Salı 13:33

BAYBURTGÜNDEM- Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Sönmez Sarı öncülüğünde gerçekleştirilen konferans, Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda yapıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün katkıları ile gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Merve Minnet ve Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Eylül Acar katıldı.

COVID-19 ve Korunma Yolları başlıklı konferansta,  Uzm. Dr. Acar tarafından, COVID-19 hastalığının enfeksiyon kaynağı, bulaşma yolu, bulaştırıcılık süresi, klinik belirtileri, tanı konması, tedavi durumları;  Uzm. Dr. Minnet tarafından ise maske, mesafe, çevre hijyeni, ilaç ve aşı çalışmaları, aşının önemi konularında katılımcılara bilgi verildi.

Konferans, teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

COVID-19 ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sebahattin Canmemiş ve başkan yardımcıları, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

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