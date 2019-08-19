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Bayburt Üniversitesi’nde Yeni Dönem Öğrenci Kayıtları Başladı

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih işlemlerinin ardından Bayburt Üniversitesi’ndeki çeşitli bölümlere yerleşen öğrenciler için kayıt heyecanı başladı.

Bayburt Üniversitesi’nde Yeni Dönem Öğrenci Kayıtları Başladı
19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:04

Öğrenciler kayıt işlemlerini 16-21 Ağustos tarihlerinde E-Devlet üzerinden online  olarak ya da 19-23 Ağustos tarihlerinde Dede Korkut Külliyesi’ndeki Mühendislik Fakültesi’nde kurulan öğrenci kayıt bürolarında şahsen gerçekleştirebilecek.

Bayburt Şehirler arası terminalinde Bayburt Üniversitesi tarafından kurulan stant aracılığıyla kayıt, konaklama ve diğer işlem ve ihtiyaçlar için danışmanlık hizmeti sunulan öğrencilere tanıtım broşürü gibi yardımcı materyaller de dağıtıldı.

Yeni bir sürece başladıklarını ifade eden öğrenciler, yeni akademik yılın başlamasını heyecanla beklediklerini söylediler.  Kayıt süreci hakkında bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise birlikte başlayacakları yeni yolculukta her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını ve üretken fikirlerinizi gerçekleştirmek için onlarla birlikte hareket edeceklerini belirtti. Öğrencilerin kendileri için çok değerli birer emanet olduğunu kaydeden Coşkun, eğitim hayatlarının hayırlara ve başarılara vesile olmasını temennisini paylaştı.

Kayıt süreciyle eş zamanlı devam eden İlahiyat Lisans tamamlama programına kayıt işlemleri için de şahsen kayıt başvuruları 19—23 Ağustos tarihleri arasında yine öğrenci bürolarında alınacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 16 Eylül’de başlayacak.

Etiketler; #BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
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