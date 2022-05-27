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Bayburt Üniversitesinde Sanatın Belleği Bilginin Belleği İle Buluştu

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, yarım asra doğru ilerleyen sanat hayatından belleğine yansıyan eserlerini 'Hatıralar' isimli kişisel resim sergisinde başka gözlerin tanıklığına açtı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye alanında gerçekleşen sergi, sanatın belleğini kitaplar dolusu bilginin belleği ile yakınlaştırdı.

Bayburt Üniversitesinde Sanatın Belleği Bilginin Belleği İle Buluştu
27 Mayıs 2022 Cuma 16:56

BAYBURTGÜNDEM- Uzun yıllar Türkiye'nin farklı yörelerinde yaşamış ve kültürel zenginliği tuvaline nakşetmiş olan Bayramoğlu, Azerbaycan'da başlayan kişisel sanat hikayesini Anadolunun hazinesiyle zenginleştiren 'hatıralarını' sanatseverlerin ilgisine sundu. Serginin hikayesini anlatırken; tecrübelerini ve düşlerini çocukluktan kalma bir sanatçı hafızasında yeniden yorumladığını dile getiren Bayramoğlu, sanatın doğrudan yaşanmışlıklarla hayalde yaşanmışlıklar arasında dokunan bir hatıra olduğunu ifade etti. Bu hatırayı öğrencilerinin ve akademisyen dostlarının tanıklığına açmanın kendisi için önemine değinen Bayramoğlu, serginin gerçekleşmesinde tüm emeği geçen ve destek olanlara şükranlarını iletti.

Serginin açılışını Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Arif Erkul, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler teşrif etti. Sanatı, bilim ve kültür belleği ile iç içe tecrübe etmeyi vaat eden sergi 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

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