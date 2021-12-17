Bayburt Üniversitesinde Sahnelenen ‘Evhami’ Oyununa Yoğun İlgi

Bayburt Üniversitesinde sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üni-Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu, İdealist Gençler Öğrenci Topluluğu ve Kampüs Geziyor Öğrenci Topluğu iş birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen Osmanlı komedisi "Evhami" oyunu Üniversitemizde seyirci ile buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı ve Ziya Kibar yönetmenliğinde günümüze uyarlanan oyunda, Erzurum Sanat Merkezi oyuncuları rol aldı. Seyirciler tarafından oldukça beğenilen oyunun sonunda oyuncuları tek tek tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından, yönetmen Ziya Kibar’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde yer alan özellikli birçok salonun öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunun altını çizen Rektör Türkmen, bu doğrultuda Kültür Merkezinin hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından yoğun olarak kullanıldığına değindi. Bu durumun oldukça memnuniyet verici olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerin benzer faaliyetlerde bulunmasının önemine dikkat çekti. Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve özgüvenlerinin artmasını sağladığını dile getirdi.

Kültür Merkezimizde yer alan Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda sahnelenen oyuna; Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, dekanlarımız, müdürlerimiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.