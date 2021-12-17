FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
0
Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!
Başkan Erdoğan'dan önemli hamle!
0
Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı
0
Dolar ve altından yeni rekor!
Dolar ve altından yeni rekor!
0
banner520

Bayburt Üniversitesinde Sahnelenen ‘Evhami’ Oyununa Yoğun İlgi

Bayburt Üniversitesinde sahnelenen "Evhami" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Bayburt Üniversitesinde Sahnelenen ‘Evhami’ Oyununa Yoğun İlgi
17 Aralık 2021 Cuma 12:40

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üni-Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu, İdealist Gençler Öğrenci Topluluğu ve Kampüs Geziyor Öğrenci Topluğu iş birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen Osmanlı komedisi "Evhami" oyunu Üniversitemizde seyirci ile buluştu.

Feraizcizade Mehmet Şakir'in 1885'te yazdığı ve Ziya Kibar yönetmenliğinde günümüze uyarlanan oyunda, Erzurum Sanat Merkezi oyuncuları rol aldı. Seyirciler tarafından oldukça beğenilen oyunun sonunda oyuncuları tek tek tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından, yönetmen Ziya Kibar’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezinde yer alan özellikli birçok salonun öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunun altını çizen Rektör Türkmen, bu doğrultuda Kültür Merkezinin hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından yoğun olarak kullanıldığına değindi. Bu durumun oldukça memnuniyet verici olduğunu belirterek,  önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerin benzer faaliyetlerde bulunmasının önemine dikkat çekti. Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve özgüvenlerinin artmasını sağladığını dile getirdi.

Kültür Merkezimizde yer alan Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonunda sahnelenen oyuna; Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, dekanlarımız, müdürlerimiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesinde Sahnelenen ‘Evhami’ Oyununa Yoğun İlgi
Bayburt Üniversitesi 'Kültür Akademisi' Etkinlikleri ile Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesi 'Kültür Akademisi' Etkinlikleri ile Devam Ediyor
0
Bayburt Üniversitesinin Ev Sahipliğinde Düzenlenen 'Kültür Akademisi' İkinci Hafta Etkinlikleri ile Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesinin Ev Sahipliğinde Düzenlenen 'Kültür Akademisi' İkinci Hafta Etkinlikleri ile Devam Ediyor
0
Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Kan Bağışı
Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinden Kan Bağışı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.