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Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi Fuaye alanında 07-11 Mart 2022 tarihleri arasında “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” düzenlendi.

Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
13 Mart 2022 Pazar 14:19
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
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BAYBURTGÜNDEM- Faaliyetlerini Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak sürdüren öğrenci topluluklarının tanıtıldığı “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” sona erdi. Tanıtım etkinliğinde öğrenci topluluklarına yoğun ilgi gösterildi. Faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte yeni üye kaydı da yapıldı.

Öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri aktiviteler ile ilgili bilgilerin de verildiği tanıtım günlerinde öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışmalarına devam ettikleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili bilgiler de verildi.

Tanıtım günleri Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Metin Uçurum’un yanı sıra Bayburt Üniversitesi Akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen “Çok sayıda öğrenci topluluğuna sahip olan Bayburt Üniversitesi adına bu tür faaliyetlere ilgi gösteren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

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