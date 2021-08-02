Bayburt Üniversitesi TRT Haber’de Tanıtıldı

Tercih döneminin başlamasına az bir süre kala, üniversite adayı öğrencilere yönelik yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Bayburt Üniversitesi, TRT Haber’de yayımlanan “Öğrenci İşleri” programının konuğu oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Aday öğrencilere doğru tercih noktasında önerilerde bulunulan program kapsamında; Bayburt Üniversitesi bünyesinde var olan fakülteler, meslek yüksekokulları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ayrıntılı olarak tanıtıldı. Bununla birlikte, Bayburt Üniversitesinde yer alan araştırma merkezleri, bölüm ve programlar ile üniversitenin sosyal donatıları hakkında bilgiler de verilerek, üniversite adayı gençler Bayburt Üniversitesini tercih etmeye davet edildi.

Programda, Bayburt Üniversitesinin sahip olduğu imkanların yanı sıra öğrenciler için oldukça önemli olan şehirde yaşama ilişkin bilgilere de yer verildi. Bayburt’un tarihi ve kültürel mekanları, gezilecek yerleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile yurt, apart ve ev fiyatları hakkında da açıklamalar yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in de açıklamalarda bulunduğu, TRT Haber kanalında yayımlanan ‘Öğrenci İşleri’ programına Bayburt Üniversitesi Youtube sayfasından ulaşılabilir.