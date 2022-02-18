Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Uluslararası FM Dergisinde Yer Aldı

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Uluslararası FM Dergisinde Bayburt Üniversitesi ve Üniversitede gerçekleşen faaliyetlerle ilgili haber ile yer aldı.

Bayburt Üniversitesinde yer alan araştırma merkezleri, bölümler, programlar, üniversitenin sosyal donanımları ve öğrencilerin sosyalleşmesi ve ruhsal olarak doyuma ulaşmaları açısından oldukça önemli görülen spor branşlarından geleneksel okçuluk, bocce, dart, bowling gibi spor alanları hakkında bilgilerin de verildiği haberde Bayburt Üniversitesinin evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası standartlara uygun üniversite olmayı kendine hedef belirlediği ifade edildi.

“Bayburt uluslararası bir marka olsun gayretindeyiz!” diyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen bunun için her türlü özveride bulunmaya ve tüm imkânları sunmaya hazır olduklarını aktardı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, FM Dergisine yaptığı açıklamada “ Hedefleri olan, akademik ve sosyal hayata iz bırakacak çalışmaları destekleyen bir üniversiteyiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken akli, fiziki, ruhsal gelişimlerine pozitif katkı sağlıyoruz. Sporsever üniversite olarak uluslararası başarılar ile şehrimizi ve üniversitemizi markalaştıracağız. Eğitim hayatında vizyonsel atılımlar ile yeni bir tarzda, ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından olacağımıza inanıyorum.” dedi.